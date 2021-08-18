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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal7-Ülke TV ekranlarında Hülya Seloni ve Taha Dağlı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir. 

İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Bu tavrımız bugün de sürüyor. Afganistan'ın huzuru ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. 

Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir, daha dikkatlidir. Temenni ediyorum ki bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir. 

Biz Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık. Bundan sonra da yapacağımızın bazı alametleri ortada. Bizim oradaki iş adamlarımız yatırım sürecini devam ettiriyor. Biz askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini sağlayarak bu ülkenin güvenini temin etmektir.

Devam eden görüşmeler

Bu hafta sonuna kadar Merkel'le bir görüşmemiz söz konusu. Sayın Putin'le hafta sonu bir görüşmemiz söz konusu. Aynı şekilde Avrupa'dan birçok ülkenin lideriyle görüşmeler söz konusu. 

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