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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilik geri adımına ilk değerlendirme! İstenmeyen adam ilan edilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilik geri adımına ilk değerlendirme! İstenmeyen adam ilan edilecek mi?

ABD ve diğer büyükelçiliklerin bildiri kararından geri adım atmalarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Osman Kavala ile ilgili 10 Büyükelçiliğin yayınladığı bildiriye ilişkin geri adım geldi. Büyükelçiliklerden "Türkiye'nin içişlerine karışılmaması ile ilgili Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız" açıklaması yapıldı. Sosyal medya hesaplarından aynı anda açıklama yapıldı.

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