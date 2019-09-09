HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Ankara'ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanının da katılması bekleniyor.

CHP'liler de davetli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi CHP'li isimlerin toplantıya davet edilmesi gözleri bu isimlere çevirdi. Toplantının içeriğine dair bir detay henüz açıklanmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması! Gül Babacan ve Davutoğlu...
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye’ye yaptırım çıkışı
Bakan Berat Albayrak ABD Ticaret Bakanı Ross'u kabul etti! 100 milyar dolarlık...
Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu davasıyla ilgili bomba sözler! Bu dava zorlamadır
Türkiye Yeni Zelanda'ya 102 - 101 yenildi ama Olimpiyat Elemeleri biletini aldı
Muhalif yazar Levent Gültekin'den İmamoğlu'na 'Yenikapı' tepkisi! Ne oldu? Niçin vazgeçtin?
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail mahkemesinden Filistinli şehit cenazelerine ilişkin skandal karar
Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya Kraliçe'den onay
Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da canlı yayınlanıyor izleyin
AK Partili Bülent Arınç'tan ezber bozan Ahmet Türk açıklaması: Bu adam terör ve şiddetten...
Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi
Aşure günü namazı 4 rekatlık namaz ne zaman nasıl kılınır?
Yorumlar 3 yorum