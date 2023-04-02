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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunduktan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan açılıştan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Nuri Kabaktepe’de eşlik etti.

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