Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kısa sürede müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline ilişkin de açıklama yaparak, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükselen enflasyonun ise 2023'ün şubat ve mart aylarından itibaren düşeceğini söyledi. Öte yandan Erdoğan, Suriye'ye yeni harekat mesajı vererek, "Başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz.

'Kuşatma girişimlerini akamete uğrattık'

Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.

"Yeni harekatlara başlayacağız"

Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege'deki tüm haklarımızı korumaya yönelik gerekli adımları atacağız.

'Vizyonu, hedefi ve projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zor'

Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiş ki, vizyonu, hedefi, projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Son 20 yılda kurduğumuz demokrasi ve altyapının imkanlarını da kullanarak kendini farklı bir yere konumlandırmayı başarmışızdır.

Bize yöneltilen tenkitlerin, eksikliklerimizden, hatalarımızdan değil Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine kalarak belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında tek millet, bayrak, vatan, devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak azimle yolumuza devam edeceğiz. Vesayet ve darbe güçleriyle mücadelemiz gibi. Terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz sınır ötesi harekatlarımız gibi.

Asgari ücrette artış: En kısa sürede müjde vereceğiz

Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir.

İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir.

Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Maaşlar 8 Temmuz'da zamlı ödenecek

NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım. Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur.

Kurban bayramı tatil tarihleri

9 Temmuz'da başlayacak olan bayram tatili, 17 Temmuz'da sona erecek.