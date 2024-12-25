BIST 9.858
DOLAR 35,20
EURO 36,65
ALTIN 2.967,72
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu hatırlatarak "Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. 

"SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz"

Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz.

Emeklinin memurun işçinin esnafın hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine gelenler iş asgari ücrete gelince birden şahin kesiliyorlar.

Çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Viraneye dönmüş muhalefetle karşı karşıyayız.

"Çalışanı enflasyona ezdirmedik"

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

"Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek"

Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.

Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.Halep'te, Şam'da, Hama’da Humus'ta, Dera'da, Münbiç'te özgür Suriye bayrağıyla ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe, şad oluyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
JPMorgan’dan TCMB tahmini: Faiz indirimine 150 baz puan ile başlar
JPMorgan’dan TCMB tahmini: Faiz indirimine 150 baz puan ile başlar
Sofascore’a erişim engeli getirildi: "Yasadışı bahis terör finansmanında kullanılabilir"
Sofascore’a erişim engeli getirildi: "Yasadışı bahis terör finansmanında kullanılabilir"
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük darbe: 21 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük darbe: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Yılı rekorla kapatıyor! 2025 yılı altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Yılı rekorla kapatıyor! 2025 yılı altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Türkiye Sigorta'dan pert kasko ürünü
Türkiye Sigorta'dan pert kasko ürünü
İzmir'de müftülük çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü! Katil kim?
İzmir'de müftülük çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü! Katil kim?
Vodafone'dan 2025'te yatırımlara devam mesajı
Vodafone'dan 2025'te yatırımlara devam mesajı
CHP MYK, Özel başkanlığında toplandı: Gündem asgari ücret
CHP MYK, Özel başkanlığında toplandı: Gündem asgari ücret
Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı
Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı
Suriyeli Kürt siyasetçi Keddo'dan PKK'ya Suriye'den çık çağrısı
Suriyeli Kürt siyasetçi Keddo'dan PKK'ya Suriye'den çık çağrısı
Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Evlat edindikleri çocuklarına cinsel istismarda bulundular! Eşcinsel çifte hapis cezası
Evlat edindikleri çocuklarına cinsel istismarda bulundular! Eşcinsel çifte hapis cezası