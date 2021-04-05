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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'amiraller bildirisi' ile ilgili ilk açıklama! Tüm gözler Beştepe'ye çevrildi

104 emekli amiralin muhtıra benzeri bildirisi. sonrası ne diyeceği en çok merak edilen isim olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapan Erdoğan, toplantının ardından canlı yayında açıklama yapacak.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, hükümet yetkilileri ve siyasilerden sert tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği merak ediliyordu. Erdoğan, bildiriyle ilgili ilk açıklamasını yapacak.

Tüm gözler Beştepe'ye çevrildi. Beştepe'de saat 15:00'de başlayan değerlendirme toplantısına başkanlık yapan Erdoğan'ın, toplantının kamuoyunun karşısına çıkarak bir açıklama yapacağı öğrenildi. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verildi.

Değerlendirme toplantısının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek.

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