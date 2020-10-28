Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak karikatür tepkisi! Putin'e: Babamızın oğlu olsa gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Rusya'nın İdlib'e yaptığı operasyonu eleştiren Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin alçak karikatürü için de çok sert konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ'lıların eylemlerini hatırlatan Erdoğan, "Sözler tutulmazsa ihtiyaç duyduğumuz an harekete geçeriz" dedi. Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin karikatürü için de "Üzüntüm ve öfkem şahsıma yönelik saldırıdan değil. Aynı mecranın Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Hatay'da güvenlik güçlerimizin dikkati ile etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tebriklerimi bir kez daha iletiyorum. İki terörist önceden belirlenen grubun son üyeleriydi.

- Bu olay Türkiye’nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye bu orta oyununa seyirci kalmayacak

- Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının da eylem hazırlığı içerisinde olduğunu yakaladıklarımızın ifadelerinden biliyoruz.

- Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum.

- Türkiye riyakarlığa, haksızlığa, adaletsizliğe seyirci kalmayacak. Bu orta oyununu artık bıraksınlar. Türkiye'nin gücü gerekirse tüm Suriye'yi bu terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

- Kimsenin toprağında, petrolünde, hakkında gözümüz yoktur. Emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu bu cendereden kurtulma vakti gelmiştir. Bunun en büyük öncüsü de Türkiye olacaktır.

- Siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri gücümüzü artırmaya, kardeşlerimiz ve dostlarımıza destek olmak için de ihtiyacımız bulunuyor.

Rusya'nın İdlib operasyonuna sert tepki

- DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir.

- Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir.

Cumhuriyetimize var gücümüzle sarılacağız

- Tüm eksiklerine, tüm sıkıntılarına rağmen Cumhuriyetimize var gücümüzle sarılacağız. Sahip çıkacağız. İlk durağımız 2023 hedeflerimizdir. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması demek her alanda dünyanın en üst ligindeki varlığını tescil etmesi demektir.

- Son 7 yıldır kesintisiz saldırı dalgası bazı noktalarda bizi yavaşlatsa da 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Böylece gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmış olacağız.

Ben neyim ki! Benim Peygamberime bu denli hakaret edilirken...

- Maalesef islam ve müslüman düşmanlığının, Efendimizle ilgili saldırıların edep ve ahlaktan yoksun karikatürlerin şimdi de şahsımı hedef aldığını duydum. Ben karikatüre bakmadım. Ben neyim ki. Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten.

- Değerli kardeşlerim üzüntüm ve öfkem şahsıma yönelik saldırıdan değil. Aynı mecranın peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır.

Avrupa yeniden barbarlık dönemine geri gidiyor

- Maalesef İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimize saygısızlığın, özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı dönemden geçiyoruz.

- Fransa ve genel olarak Avrupa, Makron’un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz.

- İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir.

Bu saldırılara karşı durmak bizim şerefimizdir

- Dünyaya şeref veren Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir.

- Kardeşlerim biz son nefesimizi verdiğimizde değil. Bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız gün öldük demektir.

- Biz inanç, bayrak, ezan, vatan için gerektiğinde canını veren bir milletiz. Bunların karşısında mı susacağız?

Batıya seslendi: Siz katilsiniz...

- Batı'ya sesleniyorum siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden, Afrika'nın her ülkesine altın var diye giren oradaki insanları katleden? Siz katilsiniz katil. Lübnan'a gidiyorsun ne işin var senin Lübnan'da? Lübnan'da bir felaket yaşanıyor, oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak.

Haçlı seferlerini yeniden başlatmak istiyorlar

- Adeta, bunlar, Haçlı Seferini yeniden başlatmak istiyorlar. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdehale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Kimsenin kutsalına inancına müdahale etmedik etmeyiz.

- Almanya'da Mevlana Camisine sabah namazında 100-150 kadar Alman polisinin girmesini bana Şansölye Merkel izah edemez. Ne yaptığına bakarım. Almanya'daki vatandaşlarımızın inancına kimliğine gerekli değeri vermiyorsanız kusura bakmayın. O insanların ciddi bir kısmı senin vatandaşın.

Minsk Üçlüsü adeta ipe un serdi

- İşte Azerbaycan Ermenistan. 30 yıl geçti Ermenistan Azeri Türklerimizin topraklarını işgal etti. Minsk üçlüsü Amerika Rusya Fransa çözmediler bu işi adeta ipe un serdiler.

Kırmızı çizgimiz aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez

- Sayın Putin ile de görüştüm süreci etraflıca ele aldık. İsterseniz sorunu birlikte çözeriz dedik. Güzel bir görüşme oldu. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez.

Müslümandan terörist olmaz, teröristten de Müslüman olmaz

- Bu müsvetteler şunu anlamak istemiyorlar. Müslümandan terörist olmaz. Teröristten de Müslüman olmaz. Bir Yahudi'nin cenazesi önünden geçirilirken ayağa kalkan efendimiz kendisine nedeni sorulduğunda "O bir insandı" diyerek bugüne ışık tutmuştur. Biz buyuz işte.

Bay Kemal zerre kadar yüreğin varsa benimle ilgili konuş...

Dün bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etmiş. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın. CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Bu adamı görün. Ülke için bir sıkıntı bu. Benimle ilgili konuş, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Ama konuşamazsın. Konuşursan seni paspas yaparlar...