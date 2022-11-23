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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin nemli açıklamalar yapıyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Düzce depremi

-Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara neden oldu. Kurumlarımız tespit çalışmalarını yürütüyor. Bazı binalarda hasar oldu ama vahim durum yok. Gölyaka depremi yapılan çalışmaların hızlandırılması gerektiğini göstermiştir. 

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı

-İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı failleri ve bağlantıları ile kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan ve ona yardımcı olan kişi bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bu eyleme karışan kim varsa mutlaka bulunacak dökülen masum kanlarının hesabı sorularak cezası kesilecektir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşları ile kınayanların gerçek yüzleri operasyonlara verdikleri tepki ile ortaya çıkmıştır. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bu beyanımızın da gerisinde haklı sebepler hakikatler var. 

Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz

-Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 bin 500'ü bulmuştur. Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu PKK'dan ayrıştırma gayretinin beyhude olduğu ortaya çıkmaktadır. Uçaklarla toplarla SİHA'larla yaptığımız operasyon sadece başlangıçtır. Şeridin bir kısmını oluşturduk adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Beton tüneller mezarları olacak.

-Bel altı vuruşları tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. İstanbul'da bomba patlatarak Türkiye'nin canını acıtacaklarını sanıyorlar. Diplomatik şantajlarla ülkemizi Türkiye Yüzyılı yolundan döndüreceklerini sanıyorlar biz bu safhaları geçeli çok oldu. Sokakları karıştırmak isteyen vandalları bozguna uğratan, teröristleri açtıkları çukurlara gömen ekonomik tetikçilere eyvallah etmeyen Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız. 

Son dönemlerde ülke içinde ve sınır bölgesinde yoğunlaşan saldırılar terör örgütü ve onu üzerimize salanların hesapları ile ilişkili. 

Buradan sesleniyorum, milletimi sesleniyorum sizler vasıtası ile hep birlikte çok çalışmamış milleitmizi her bir ferdinin kalbını kazanmamız şarttır ki Cumhur İttifakı olarak zaferler 2023'ün haziran ayından çıkalım

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