BIST 116.016
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 393,93
HABER /  POLİTİKA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: Türkiye'yi sorgulama hakkı yok

Anadolu Ajansı

https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-abye-seyahat-kisitlamasi-tepkisi,zgl2xh4mZEmoPX2vb_hqJw

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamasının kaldırılması için aldığı tavsiye kararında yer verilen listede Türkiye'nin bulunmamasına tepki gösterdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirler izlenmektedir. Temizlik maske mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek başarımızı taçlandıracağız. Ortada bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir. Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur."

''İnşallah şaşırtacağız''
(Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

Libya konusu
Irak'ta terör örgütünün üs olarak kullandığı yerleri birer birer temizliyoruz. Türkiye Libya halkını darbecilerin insafına bırakmayacaktır. Doğru olanı yapmaya devam edeceğiz.

''AK Parti umudun adı olmuştur''
AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. AK Parti umudun adı olmuştur. Klasik medya sosyal medya elbette önemlidir ama bunların hiçbir yüz yüze iletişimin yerini tutamaz. Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor. 

Kongre tarihi
Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını bildirdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP yönetiminde Ali Babacan'a iddiası! Yılmaz Ateş'ten çarpıcı sözler
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları belli oldu
TOGG'un fabrika temellerini Erdoğan atacak! Hisarcıklıoğlu tarih verdi
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni virüs! Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara uyardı
Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma
Hürriyet yazarı Selvi'den bomba yorum: Dislike atan dislike'lanır
ÖNCEKİ HABERLER
Kabotaj bayramı nedir 2020 kabotaj bayramı kutlama mesajları
İstanbul'da enflasyon rakamları! İTO verileri açıkladı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sungur'u teröristlerin korkulu rüyası olacak
Bakan Karaismailoğlu: Gemilerde yerlilik oranını yüzde 80 bandına getireceğiz
Bayern Münih, 18'lik Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
KPSS lisans başvuru 2020 ekranı nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş
Yorumlar 1 yorum