Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye: Ey Avrupa Birliği kendinize gelin!

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bunlar sadece laf üretiyorlar

PKK'yı destekleyip büyüterek üstümüze saldılar. Türkiye'nin dizleri üstüne çökeceğini sandılar ama başaramadılar. Tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik. Son 4 yılda 7 bin 500 sınırlar içinde toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amaç Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak.

PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar

PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan DEAŞ Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a PKK'ya YPG'ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz.

Suudi Arabistan aynaya baksın

Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Sİz önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye'nin birliği için attığmız adımda siz bize laf edemezsiniz. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar.

İşgal derseniz işimiz kolay kapıları açarız

Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz 63'ten bu yana bizi oyaladınız.

300 bin kürt hala misafirimiz

Suriye halkı DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Rejimin, DEAŞ'ın ve PKK/PYD'nin zulmü yüzünden Suriyeliler evlerini terk ettiler. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliiği yaptık. Biz Kürtlere karşıymışız. Şu anda sadece Kobani'den gelen 300 bin Kürt hala ülkemizde misafirimiz olarak yaşamaktadır. ABD bunu görmez, AB bunu görmez. Biz kime neyi anlatacağız? Parlamentoda terör örgütüne dayayan bir grup var, onlar zaten gözleri var görmez. 3 milyon Suriyeliye de kendi toprakları içinde gereken yardımları yapıyoruz.

Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz

Bizim sınırötesi harekatın altında güneyimizde terör devletini engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Buna fırsat veremeyiz. Aradan geçen zaman boyunca maalesef beklediğiz adımlar atılmamış oyalamaya yönelik taktiklere başvurulmuştur. Buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta ABD. Bİz Türkiye'yiz. Biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsiniz. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan edinimlerini yerine getiren ülkelerden biri Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz.

Kürtler zulüm ediyormuşuz terbiyesiz