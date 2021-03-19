Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2023'ün bir manifestosu'nu açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik katil ifadesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ifade devlet başkanına yakışmadı' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Biden'ın katil Putin çıkışı



- Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.

- Bildiğiniz gibi AB'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız.

Kilis'e yapılan saldırı

- Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

'2023'ün bir manifestosu olacaktır'



- Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz.

- Çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım. Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda dayanışmamız neler olacaktır bunları da ifade edeceğiz. Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır.

- Koronavirüs sürecinde bu kongreleri yapıyoruz. MHP yaptı, biz bir taraftan yapacağız. Bütün kongrelerimizi zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yapacak 2023'e hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak.