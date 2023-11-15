Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Büyük Filistin Mitingini bahane ederek..."

28 Ekim'de 1,5 milyon insanımızın katılımı ile Büyük Filistin mitingi ile mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Ertesi gün malumunuz 29 Ekim'di. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir coşkuyla kutladık. Böylece öküz altında buzağı arayan, Büyük Filistin Mitingini bahane ederek fitne peşinde koşan istismarcılara esaslı bir ders verdik.

TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak beşinci nesil milli muharip uçağımız KAAN'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz. SİHA teknolojisinde çığır açan Bayraktar TB3'ün çeşitli testleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Genel maksat helikopterimiz GÖKBEY, 20 bin feet irtifa testini sorunsuz şekilde tamamladı. AKSUNGUR İHA, milli motoruyla 30 bin feet yükseklikte ki uçuşunu başarıyla yaptı.

Daha önce de ifade ettim Türk milleti olarak bu topraklarda hür, onurlu ve huzurlu şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak mecburiyetindeyiz.

Vatan topraklarımızla ilgili habis niyetler taşıyan çevreler, ne kadar dikkatli hareket ederlerse etsinler kendilerini bir şekilde ifşa ediyorlar. Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili ham hayaller peşinde koştu. Karabağ savaşıyla dersini aldı, yerine oturdu.

Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları ifade etmeye başladılar. Hiç merak etmesinler bin yıldır sayısız benzer hayal sahibi gibi bunların da sonu hüsran olacaktır. Komşularımızı bize karşı kışkırtanların, PKK'yı üzerimize salanların, FETÖ'yü sinsice içimize sokanların hevesini kursaklarında bırakmayı hep sürdüreceğiz. Bunun için önce milletçe birlik, beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Biz 85 milyon tek yürek, tek bilek olduğumuz sürece Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez.

"Netanyahu gidicidir"

Netanyahu iki tarafına bakan koymuş basın açıklaması yapıyor ve zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak ama o bakanlar bile Netanyahu ile birlikte aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidicidir. Mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. ABD başta olmak üzere batı hala ters yüz olarak duruma bakıyor. Fransa önce başka açıklamalar yapıyor sonra geri vitese takıyor. Filistindekilerin durumu gibi dimdik dost doğru ama kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun.

"Ecelin geliyor istediğin kadar nükleer bombaya sahip ol gidicisin"

ABD'nin ve batılı ülkelerin desteğini alan İsrail katliamlarına devam ediyor. İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanmıştır. Hakkını haklarını elinden aldınız İsrail, ABD birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın siyasi parti olduğunu bilmeyen anlamayanlar var. İsrail tarafından katledilen üçte ikisini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Netanyahu'ya sesleniyorum sende atom bombası var mı?Sıkıysa açıkla. Ey İsrail sende atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun biz biliyoruz. Ecelin geliyor istediğin kadar nükleer bombaya sahip ol gidicisin. Karşımızda soykırım var. Yüzlerce binlerce avukat bunları kesinlikle soykırım noktasında adımları atıp gerekli olan duyuruyu yapmanın gayreti içinde olacağız. Katliamlara destek verenleri de unutmuyoruz. İnsanlık suçlarına ses çıkarmayanlar failler kadar suçlara ortaktır. Her gün yüzlerce çocu