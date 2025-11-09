Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kapılar yüzümüze kapandı' dedi, fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rize’de görüşen öğretmen adayları, sosyal medyada “Ankara’da kapılar yüzümüze kapandı” şeklinde gündem olmuştu. ancak ortaya çıkan fotoğraflar sonrası o öğretmenlerden biri, yaşananların yanlış anlaşıldığını ve heyecandan kaynaklandığını açıklayarak hesabını kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programları kapsamıda geçtiğimiz hafta Rize'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan bu önemli ziyaret esnasında bir öğretmen adayı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen adayı ile olan diyaloğu sosyal medyada bir hayli gündem oldu.

Çıkan algı oyunları ve iğrenç saldırıların ardından görüntülerde yer alan öğretmen adayı Şeyma, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Öğretmen adayı, durumun görüntülerdeki gibi olmadığını ve yanlış anlaşıldıklarını belirtti.

"HEYECANLIYDIK, YANLIŞ ANLAŞILDIK"

Özay, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeyma öğretmen, 'Hepimiz çok heyecanlıydık, dilimizden geldiğince derdimizi anlatmaya çalıştık. Hepimiz aynı anda konuşmaya çalıştığımız için belki de yanlış anlattık, yanlış anlaşıldık. Çünkü Cumhurbaşkanımız bizim bu noktaya gelene kadar neler yaptığımızı bilmiyordu' dedi." ifadelerini kullandı.

Öğretmen adayının söz konusu video ve açıklamasının ardından X hesabının kapatıldığı görüldü.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, RİZE İL BAŞKANI ÖĞRETMENLERLE İLGİLENDİ

Videoda yer alan öğretmen adaylarından biri, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yaşananları anlattı. Aday, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kendileriyle AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in ilgilendiğini ve birlikte bir rapor hazırladıklarını da ifade etti.

ANKARA'DAKİ RESİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize’de görüşen ve “Kapılar yüzümüze kapatıldı” diyen grubun, Ankara’da AK Parti Genel Merkezi, TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli yetkililerle görüştüğü öğrenildi.

Görüşmelerde şu isimlerin yer aldığı aktarıldı:

▪️AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

▪️AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

▪️Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi

▪️Öğretmen Atama Daire Başkanı Mehmet Gürsoy

▪️AK Parti Konya Milletvekili ve Eğitim Komisyonu Üyesi Latif Selvi

▪️AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş

▪️AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler

Grubun temel talebinin, öğretmen atama kontenjanlarının artırılması olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapılar yüzümüze kapatıldı" diyen gruba "Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz." şeklinde yanıt vermişti.