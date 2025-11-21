Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cevdet Yılmaz eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika ziyareti nedeniyle 21-23 Kasım tarihler arasında Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21-23 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.