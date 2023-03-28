Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldi! Fatih Erbakan ile görüşüyor
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın davetine 'evet' demişti. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan şu dakikalarda görüşme gerçekleştiriyor.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme şu sıralarda gerçekleşiyor.
Ayrıntılar gelecek...
Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz Cuma günü, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklamıştı. İlk tur görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Erbakan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş, ardından partisi ittifaka dahil olmuştu.
Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini açıklamış ancak seçime kendi parti logolarıyla gireceklerini söylemişti.