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Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanı ve hastalarla video konferans yöntemi ile görüştü.

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Corona virüs salgını tüm dünyada can kaybına neden olurken ülkemizde vaka sayılarındaki düşüş bayramdan sonar kademe kademe normalleşme sürecine girmemize neden olacak.

Hastalarla video konferansta görüştü
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü” denildi. Paylaşımda o anlara ait fotoğraf kareleri de yer aldı.

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