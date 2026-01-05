Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela halkının yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 2 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve Venezuela konusunda Türkiye’nin hassasiyetlerini ilettiğini söyledi. Türkiye’nin Venezuela ile dost bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, Venezuela halkının yanında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve Venezuela konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiğini söyledi.

Erdoğan, "Venezuela ile dost ülkeyiz. Bugün de aynı anlayışla devam ediyoruz. Venezuela halkının yanındayız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımı buradan saygıyla selamlıyorum. Dünyada, bölgemizde, ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi daha geride bırakıp büyük umutlarla 2026 yılını karşıladık.

Öncelikle yeni yılın ülkemize, milletimize, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimize huzur, kardeşlik ve bereket dolu bir yıl temenni ediyorum.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Devletimizin bekasını ve insanımızın huzurunu temin uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnettarlığımı ifade ediyorum.

Özellikle geçen hafta DEAŞ'lı teröristlerin hayattan kopardığı 3 emniyet mensubumuza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin her biri metanet abidesi olan muhterem ailelerine ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Yeni yılın ilk günlerinde şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Aziz vatandaşlarım; Türk milleti olarak bizler 86 milyon insanımız ve yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimizle gerçekten büyük bir aileyiz. Ankara'daki, Adıyaman'daki, Diyarbakır, Bursa, Trabzon, Tekirdağ'daki ve diğer tüm vilayetlerdeki vatandaşlarımız neyse dünyanın farklı köşelerinde hayat, haysiyet, helal rızık mücadelesi veren milyonlarca kardeşimiz de canımızdan bir parçadır.

"86 MİLYON OLARAK SARSILMAZ BİR DUVAR GİBİ OLACAĞIZ"

Ezelden ebede biriz ve beraberiz. 27 Aralık'ta vefatının 89. sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle andığımız İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in Safahat'ından süzülen şu mısralar bizim pusulamızdır. Bakınız ne diyor o büyük şair: 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.'

2025 yılı boyunca Türkiye için ter dökenlere teşekkür ediyorum. Hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın evlatlarıyız. 86 milyon olarak sarsılmaz bir duvar gibi olacağız. Tefrikayı, fitneyi, bozgunculuğu kapımıza yaklaştırmadan ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.

"BİR DAĞ NE KADAR ULUYSA BAŞINDAKİ DUMAN O KADAR KOYU OLUR"

Elbette bunu söylerken şunu da aklımızdan çıkarmıyoruz: Bir dağ ne kadar uluysa başındaki duman da o derece koyu olur. Bizi de ayırmak isteyenler, aramıza nifak sokmak isteyenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler daima olmuştur ve olacaktır.

Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar, her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaklardır. Ama biz bu oyunlara inşallah gelmeyeceğiz.

Merhum Akif'in 'ittihad yaşatır, yükseltir; tefrika yakar, öldürür' ikazını her zaman zihnimizin bir köşesinde tutacağız. Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. 86 milyon hep beraber yıkılmaz, aşılmaz, sarsılmaz bir duvar olacağız.

"DÜŞMANLARIMIZIN BUGÜN BİZDEN İSTEDİKLERİ DOĞRUDAN DEVLETİMİZDİR"

Mehmet Akif'in Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde verdiği vaazın bir bölümünü özellikle bizleri ekranları başında izleyen genç arkadaşlarımın dikkatine getirmekte fayda görüyorum. Milli mücadelenin en sancılı günlerinde merhum Akif şöyle sesleniyordu: 'Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğünde yıkılır.'

Düşmanlarımızın bugün bizden istedikleri ne filan vilayet ne filan sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır, devletimizdir. Evet, bugün de boylarına postlarına bakmadan son derece kibirli bir eda ile Türkiye'ye parmak sallayanların bizden istediği devletimizdir, vatanımızdır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizin kuvveden fiile çıkmasını engellemektir.

Bir defa aziz milletimin şunu bilmesini isterim: Her kim ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyor, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır.

"TERÖR MUSİBETİNDEN EBEDİYEN KURTULMA NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR FIRSAT YAKALADIK"

"Türk ve Türkiye düşmanlarının işte bu sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız.

Daha önce de çeşitli vesilelerle dile getirdim. Yılın bu ilk günlerinde bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist bir prangadır. DEAŞ'ından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden PKK'sına gayri meşru yapıların hepsi birer aparat olarak bu amaçla kullanılmıştır.

Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin destansı mücadelesi, savunma sanayimizdeki atılımlarımızın ülkemize sağladığı yetenekler, hak ve özgürlükler alanında hayata geçirdiğimiz tarihi reformlar ve milletimizin engin basireti sayesinde terör musibetinden ebediyen kurtulma noktasında önemli bir fırsat yakaladık.

Ülkemizin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla devam ettirerek 40 senedir ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz.

İnşallah bunu da suhuletle, sabırla, sağduyuyla yapacağız. Terörün karanlık gölgesinin olmadığı bir ülkede ve bölgede yaşamanın getireceği büyük kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız.

Aziz milletim, değerli basın mensupları, 2026 yılının ilk kabine toplantısını biraz önce gerçekleştirdik. Güvenlik, dış politika, ekonomi ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok kritik meseleyi etraflıca değerlendirdik.

Milletimizin hayrına olacak önemli kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel son üç haftada millete hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle özetin özeti mahiyetinde sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli vatandaşlarım, aziz kardeşlerim, 16 Aralık'ta 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda dünyanın dört bir yanında devletimizi başarıyla temsil eden büyükelçilerimizle bir araya geldim.

Belirsizliğin arttığı, çıkar kavgasının kızıştığı mevcut küresel konjonktürde hem diplomatik zeminde hem de diğer alanlarda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Hiç çekinmeden, eğilmeden, bükülmeden, hiç kimseye minnet etmeden ülkemizin hak ve hukukunu her platformda cesaretle savunuyoruz.

Ana muhalefetin başındaki zat gibi yabancılardan beş dakikacık ilgi dilenmiyor, muhataplarımıza beş dakikalık bir görüşme için yalvarmıyoruz. Büyük bir milletin ve büyük bir devletin mensubu olduğumuzun bilinciyle her yerde dik duruyor ama diklenmiyoruz.

Hep söyledik bugün tekrar ediyorum. Biz ne kuru hamaset ne ucuz polemik peşindeyiz ne de rol kapma, rol çalma derdindeyiz.

Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm dünyada şanla, şerefle, iftiharla temsil etmenin mücadelesi içindeyiz. Türkiye sık sık vurguladığım üzere her alanda dünyanın dikkatle, takdirle, çoğu zaman gıptayla ve hayranlıkla takip ettiği bir atılım gerçekleştiriyor.

"NEREDE BİR HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUK VE ZULÜM VARSA TAVRIMIZI ÇOK NET BİÇİMDE ORTAYA KOYDUK"

Bunun önünü kimse kesemeyecek. Uzak olmayan bir gelecekte inşallah daha güçlü, daha müreffeh, hemen her alanda daha itibarlı bir ülkede hep beraber yaşayacağız.

Burada yeri gelmişken şu hususu da ifade etmek zorundayım. Türkiye dünyanın her tarafında adaleti, meşruiyeti ve uluslararası hukuku savunan ülkelerin en başındadır. Gazze'den Suriye'ye nerede bir haksızlık, hukuksuzluk ve zulüm varsa tavrımızı çok net biçimde ortaya koyduk. Açık söylüyorum; ilkelerimiz söz konusu olduğunda komplekse kapılmayız.

"ÜÇÜNCÜ SINIF BİR POPÜLİZM YAPMAKTADIR"

Bu hakikati ana muhalefetin başındaki zat bilmese de Afrika'dan Latin Amerika'ya dostlarımız ve kardeşlerimiz iyi bilmektedir. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı iç siyasette olduğu gibi dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm yapmaktadır. Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu bile belli değildir.

Aziz milletim, lütfen son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiseleri ve bunlara karşı CHP'nin yaklaşımını şöyle bir gözden geçirin.

CHP Genel Başkanı'nın isabetli tek bir öngörüsünü bulamazsınız. Ne Karadeniz'de ne Doğu Akdeniz'de ne Gazze soykırımında ne Libya ne de Suriye konusunda tutarlı, vicdanlı, omurgalı hiçbir duruşları yok.