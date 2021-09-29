Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin zirvesi başladı! Putin: Her zaman sorunsuz geçmiyor

CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki kritik zirve Soçi'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" derken Putin, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi başladı. Erdoğan'a, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. İki lider baş başa gerçekleşecek toplantının başında kısa birer açıklama yaptı. Kritik görüşmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi. İşte Erdoğan ve Putin'in açıklamalarından satır başları...

- Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Dünyada COVID'den ölenlerin sayısına baktığınızda 4 milyon 700 bini geçiyor. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor.

- Öncelikle benim sizlere tabi teşekkürüm var. Bu yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabi gönderdiğiniz uçaklardan, iki tane eğitici pilot ve bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular. Telefonla gerçi bu konuyu görüştük ama onun için tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor.

- Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı.

- Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var.

- BM Genel Kurulu'nda malum zevat bazı konuları özellikle sordu. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil.

Putin: Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir.

- Uluslararası arenada da başarılı bir şekilde iş birliğimiz sürüyor.

- Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor.

- Türk akımı doğalgaz hattı eksiksiz olarak çalışmaktadır. Hem Türk halkının hem de Rusya'nın çıkarlarına uygun şekilde verdiğiniz değerli katkılar nedeniyle size teşekkür ederim. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı da programa uygun şekilde devam ediyor.