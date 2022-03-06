Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme Putin teklifi kabul edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkes ve ve müzakere masasına ilişkin detaylar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da Ukrayna ve Rusya taraflarını buluşturma teklifini yapacağı öğrenilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşturmak istediklerini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin telefon diplomasisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamıştı. Kalın Rusya'ya tüm köprülerin atılmasının yanlışlığını belirterek "İki tarafla da konuşabilecek birileri olmalı' diyerek Türkiye'nin konumuna dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı sonrası Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşturmak istediklerini açıklamıştı.

Diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün pek çok liderle görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.