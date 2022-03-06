BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme Putin teklifi kabul edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme Putin teklifi kabul edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkes ve ve müzakere masasına ilişkin detaylar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da Ukrayna ve Rusya taraflarını buluşturma teklifini yapacağı öğrenilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşturmak istediklerini açıklamıştı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin telefon diplomasisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamıştı. Kalın Rusya'ya tüm köprülerin atılmasının yanlışlığını belirterek "İki tarafla da konuşabilecek birileri olmalı' diyerek Türkiye'nin konumuna dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı sonrası Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşturmak istediklerini açıklamıştı.

Diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün pek çok liderle görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

İlgili Haberler
İngiltere Başbakanı Johnson Putin'e karşı 6 maddelik planı açıkladı Putin'in hastalık sırrı! Şişik yüzünün agresifliğinin sebebi de buymuş Putin aradı ve vatanına ihanet etmesini istedi! 2034'e kadar girişini yasakladı Rusya lideri Putin'den flaş açıklama: Zor bir karardı, en baştan söyledim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme İbrahim Kalın duyurdu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'da sinema saloları silah eğitim merkezi oldu! Rusya vurmasın diye heykeller ambalajla kaplandı
Foto Galeri Ukrayna'da sinema saloları silah eğitim merkezi oldu! Rusya vurmasın diye heykeller ambalajla kaplandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kabe'de etiketler artık kaldırıldı
Kabe'de etiketler artık kaldırıldı
'9 yıldır ben ölü gibiyim' deyip engelli kızına seslendi: Ne ceza var ne de işkence
'9 yıldır ben ölü gibiyim' deyip engelli kızına seslendi: Ne ceza var ne de işkence
Eskişehir'de iş ilanına başvurdu! Gönül ilişkisinin sonu kötü bitti: Hayatının şokunu yaşadı
Eskişehir'de iş ilanına başvurdu! Gönül ilişkisinin sonu kötü bitti: Hayatının şokunu yaşadı
Bakan Murat Kurum açıkladı TOKİ'den borçlulara indirim kampanyası
Bakan Murat Kurum açıkladı TOKİ'den borçlulara indirim kampanyası
Şaban ayı kaç gün ne zaman bitiyor? Şaban ayı takvimi 2022
Şaban ayı kaç gün ne zaman bitiyor? Şaban ayı takvimi 2022
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 5 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 5 terörist öldürüldü
İngiltere Başbakanı Johnson Putin'e karşı 6 maddelik planı açıkladı
İngiltere Başbakanı Johnson Putin'e karşı 6 maddelik planı açıkladı
Depremin gelişini tahmin eden sistem! Telefona deprem olacağını mesaj atacak
Depremin gelişini tahmin eden sistem! Telefona deprem olacağını mesaj atacak
Bu sene oruç ne zaman başlıyor 2022 ilk sahur ne zaman?
Bu sene oruç ne zaman başlıyor 2022 ilk sahur ne zaman?
Donald Trump'tan uçuk öneri! 'Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalamalıyız'
Donald Trump'tan uçuk öneri! 'Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalamalıyız'