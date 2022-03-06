Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme Erdoğan ne teklif etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkes ve ve müzakere masasına ilişkin detaylar görüşüldü. Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirttiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil ateşkes yapılması çağrısı yaparak, ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Erdoğan, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İki tarafla da konuşacak birileri olmalı

Görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamıştı. Kalın Rusya'ya tüm köprülerin atılmasının yanlışlığını belirterek "İki tarafla da konuşabilecek birileri olmalı' diyerek Türkiye'nin konumuna dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı sonrası Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşturmak istediklerini açıklamıştı.

Diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün pek çok liderle görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.