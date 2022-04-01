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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağı öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşerek, bu hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış, liderleri bir araya getirme önerisini yinelemişti.

Ukrayna'dan açıklama
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" dedi.

Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, “Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli” dedi.

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