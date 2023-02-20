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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Hatay'a gitti. Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Antakya'da incelemelerde bulunurken kurtarma ekipleri ile de bir süre sohbet ettiler. İki lider, ekiplerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'a gitti. İkili, Antakya'da incelemelerde bulundu. Bölgede arama kurtarma ekipleri ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden de bilgi aldı.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.

Erdoğan AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile toplantı gerçekleştirecek.

Kurtarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan ile Bahçeli'nin deprem bölgesine yaptıkları ziyaretten kayda geçen bazı fotoğraflar...

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