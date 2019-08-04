HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreni sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Otoyolun Balıkesir tarafında Erdoğan'ın konuştuğunu fark etmeyip konuşmasına devam eden Yıldırım, uyarı üzerine "Kusura bakmayın" diyerek sözü Erdoğan'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuştu. Otoyolun ülke ekonomisine 3,5 milyar lira yakıt ve zaman katkısı sağladığını belirterek, "Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor" dedi.

Erdoğan Bursa'da, Yıldırım Balıkesir'de açılış kurdelesini kesti

Konuşmasının ardından da "Otoyolun Balıkesir tarafındaki açılışını da Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak" diyerek sözü mikrofonun diğer ucundaki Binali Yıldırım'a bıraktı. Binali Yıldırım da otoyolunun öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi.Bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'a seslenerek açılışa geçileceğini söyledi. Ancak Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duymayıp sözlerine devam edince Yıldırım'a uyarı geldi.

"Kusura bakmayın sayın Cumhurbaşkanım"

Uyarı sonrası konuşmasını kesen Yıldırım, "Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım"diyerek sözüErdoğan'a bıraktı.Yaşanan bu ilginç diyalog sonrasında ise açılışa geçildi. Erdoğan, Bursa'da açılış kurdelesini keserken Yıldırım da Balıkesir ayağında otoyolun açılışını gerçekleştirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul ile İzmir otoyolunu Erdoğan açtı iki şehir arası 3,5 saate düşürecek
Foto Galeri İstanbul ile İzmir otoyolunu Erdoğan açtı iki şehir arası 3,5 saate düşürecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fırat’ın doğusuna gireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fırat’ın doğusuna gireceğiz
MİT ve Emniyet ortak operasyonla gri kategorideki 2 kadın PKK'lıyı paketledi
MİT ve Emniyet ortak operasyonla gri kategorideki 2 kadın PKK'lıyı paketledi
Kutsal topraklardan üzücü haber! 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
Kutsal topraklardan üzücü haber! 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı gerçeği açıkladı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı gerçeği açıkladı!
Radara giren sürücünün polise söylediği sözler şaşkına çevirdi
Radara giren sürücünün polise söylediği sözler şaşkına çevirdi
Türkiye'de kaç milyoner var? İşte 2019 yılı milyoner sayısı
Türkiye'de kaç milyoner var? İşte 2019 yılı milyoner sayısı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de korkutan deprem! İşte şiddeti
İzmir'de korkutan deprem! İşte şiddeti
Resti çektiler; ABD boş durmayacak
Resti çektiler; ABD boş durmayacak
Medel'den ilginç transfer cevabı!
Medel'den ilginç transfer cevabı!
Çin'den Türkiye'ye ağır darbe! Turnuvadan eli boş döndük
Çin'den Türkiye'ye ağır darbe! Turnuvadan eli boş döndük
Pakistan'ın pembe tuz tünelleri yıllık 300 bini aşkın turisti ağırlıyor!
Pakistan'ın pembe tuz tünelleri yıllık 300 bini aşkın turisti ağırlıyor!
Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelir BEDAŞ 4 Ağustos kesintileri
Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelir BEDAŞ 4 Ağustos kesintileri
Yorumlar