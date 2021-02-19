Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Çok büyük operasyonlar çekiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailenin önemine dikkat çekerek "Filmiyle, dizisiyle, müziğiyle ve nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Birileri sadece kadının adını kullanır, ruhunu yaralarken biz kadınları hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Çağdaşlık kisvesi adı altında başörtülü kızlarımızı okula sokmadılar. Birileri özel sektörde horladı, sokakta küçümsedi.

Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Halen mecliste AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz kabinede 2 kadın bakamınız görev yapıyor.

"İstismar siyasetiniN sonu gelmiştir"

Kadına taciz, şiddet olaylarını görmezden gelen istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Bu durum sorumluluğumuzu daha da artırıyor.

2023 seçimleri mesajı

Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimi de bırakmayacağız. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Türkiye için hayati öneme sahip bir dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Sandıklara kadınlarımız sahip çıktığında orada hiçbir eksiklik veya yanlışlık olmayacağına inanıyoruz.

Türk ailesine operasyon

Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik hizmetlerin odağında hep aile yer almıştır. Kadın ailenin temelidir. TV'si ile filmi ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Tabi bunlar Türk hanımlarını tanımıyor.

"Çiftlere en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz"

İnşallah önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz. Şahitliğini yaptığımız çiftlere en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları bilinçli şekilde mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor.

"Nüfus artış hızımız yarı yarıya düştüğü görüldü"

Geçtiğimiz günlerde nüfus istatistikleri yayınlandı. Nüfus artış hızımızın yarı ayrıya düştüğü görüldü. Nüfusumuz azalmaya başlıyor. Avrupa ülkeleri uzunca süredir bu tehditle karşı karşıya... Bu iş teşvikle, parayla, pulla olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmemizin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur."