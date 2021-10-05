Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılış töreninde konuştu Boğaziçili tepinen öğrencilere sert tepki: Teröristler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Yüz yüze eğitim konusunda kararlılığı vurgulayan Erdoğan bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkıp tepinilmesine de tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin yeni akademik yılının başlangıç töreninde konuştu. Yüz yüze eğitim için konuşan Erdoğan "Kapanma kesinlikle düşünmüyoruz" vurgusu yaptı. Erdoğan'ın gündeminde bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestolarında meydana gelen olay da vardı. Rektör İnci'nin arabasına çıkılmasına tepki göstererek "Rektörünüz aracın içinde siz önünü kesiyorsunuz siz üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir." dedi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Eğitim öğretimin kesintisiz sürdürülmesi konusunda kararlıyız. Şu ana kadar iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız.

Gençlerimizin yüksek eğitime erişimini arttırmak önceliğimiz olmuştur. Her ilimizin kendi üniversitesinin olmasını sağladık. Akademik personel sayımız 70 binden 180 binin üzerine çıktı.

Yeni kurulan üniversiteler için haksız eleştiriler yapıldığını görüyorum. Halbuki her gün daha da kendilerini ilerletmektedirler.

Boğaziçili öğrencilere tepki

Rektörünün arabasının üzerine çıkıp üstünde tepinen öğrencilerinin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez! Rektörünüz aracın içinde siz önünü kesiyorsunuz siz üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.

Ne yaşanmıştı? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, makam aracına bindiği esnada öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. İnci'nin arabaya binmesine engel olmak isteyen kişiler, araba hareket edeceği sırada üzerine çıktı. Arabanın üzerine çıkan öğrenciyi güvenlik güçlükle indirdi.

Parklarda yurt protestoları

Türkiye'de 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesiyle en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir. Nedir o Allah aşkına? Parklarda bankların üzerinde yatanlar... Bunlar öğrenci mi? Bunlar aynı Gezi'de olduğu gibi teröristler... Biz öğrenciye en büyük saygıyı gösteren bir iktidarız. Göreve geldiğimizde verilen burs 45 liracıktı... Şu an 650 liraya çıktık. Nereden nereye...

110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız. Aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Bu yardımdan yurtlarımızda kalan tüm öğrencilerimiz yararlanıyor. Hatta bazı şehirlerimizde 'Komşum' projesiyle yurtlarda artan yemekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle eğitiminden geri kalmasına izin vermiyoruz. Geçmişte üniversiteler 'harç' diye bir sorun var. Harçları protesto için eylemler yapılırdı. Sonuç olarak bugün artık ülkemizde gençlerimizin önünde hiçbir mani kalmamıştır. Yeter ki gençlerimiz bu yolda yürüsün. Diğer tüm sıkıntıları çözmek, talepleri karşılamak bizim işimizdir, biz bunları çözeriz.