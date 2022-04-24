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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy,  ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Ayrıntılar gelecek...

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