Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.
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