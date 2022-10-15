Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurlar köyünü ziyaret edip acılı aileye taziyelerini iletti
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden ocağındaki incelemelerinin ardından Uğurlar köyünü ziyaret etti. Erdoğan, maden patlamasında ölen işçilerden Selçuk Ayvaz'ın ailesine taziyelerini iletti.
Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra’ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.
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Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.
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Madenci Ayvaz’ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.
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