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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurlar köyünü ziyaret edip acılı aileye taziyelerini iletti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurlar köyünü ziyaret edip acılı aileye taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden ocağındaki incelemelerinin ardından Uğurlar köyünü ziyaret etti. Erdoğan, maden patlamasında ölen işçilerden Selçuk Ayvaz'ın ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurlar köyünü ziyaret edip acılı aileye taziyelerini iletti

Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra’ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurlar köyünü ziyaret edip acılı aileye taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurlar köyünü ziyaret edip acılı aileye taziyelerini iletti

Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğurlar köyünü ziyaret edip acılı aileye taziyelerini iletti

Madenci Ayvaz’ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.

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