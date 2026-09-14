Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç alanda puanını artıran tek ülke olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin dikkat çeken yükselişine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor." dedi.

Erdoğan, "(PISA 2025 sonuçları) Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması yüzde 50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(PISA 2025) Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. (Öğrencilere) Kendinize, ülkenize güvenmenizi özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum."

PISA 2025 RAPORUNDA TÜRKİYE VURGUSU