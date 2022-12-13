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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidiyor! Önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'a gidiyor. Erdoğan kritik üçlü zirve öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye afet yönetiminde dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Düzce depreminde 'Devlet nerede?' sorusunu sordurmadık. Sel baskınlarında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlarımız bölgeye intikal ettiler. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisinde zarar meydana gelmiştir. Konut, işyeri, araçlarla ilgili zarar tespiti devam ediyor. Sgk ve vergi borçları ertelenmiştir, ilk etapta AFAD'dan 20 milyon lira destek gelmiştir. 

SORU CEVAP

Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Zirvesi'nde öne çıkacak başlıklarda hangi aşamaya gelindi?

CEVAP: Bu konuyu Sayın Berdimuhammedov daha önce görüştük, doğal gaz konusunda adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Görüşmelerimizi yapacağız. 

Putin ile görüşmenizde 30 kilometre vurgunuz oldu. Kara harekatıyla ilgili ne söylemek istersiniz?

CEVAP: Bu işin tarihi verilmez fakat Soçi Mutabakatı'nda verilen sözler belli, Sayın Putin'e bunu hatırlattım. 30 kilometrelik bir derinlikte hedefimiz var. Bu alandan teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Bu son zamanlarda ciddi manada çoğaldı. Suriye'nin Kuzeyi'nde topraklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Uyarıyoruz, hatırlatıyoruz ve dost Rusya ile atacağımız adımlar ile kendisinden destekleri de istedik. Asla taviz veremeyiz. Terör tehdidi altında olan ülkemdir, bu nedenle kimseden izin alacak değiliz. 

Ayrıntılar geliyor... 

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