Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, dünyanın 20 ülke arasında yer alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

- Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik.

- 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Yüksek lisansta 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uygulanacak. Nerede ülkemize doğrultulmuş silah varsa üzerine gidip imha ettik. 17 yıl geriye gittiğimizde kalkınma, büyüme ve refah mücadelesini de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Eğitim bütçede hep ilk sırada yer aldı. Antidemokratik uygulamalara son verdik.

''Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden rahatsız olanlar var''

- Savunma sanayinde geldiğimizde yüzde 20 şimdi yüzde 70'e varan bir rakamı yakaladık. Türkiye milli güvenliği için istediği gibi operasyon yapabiliyorsa savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkemize bıraktığımız en büyük miras olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden rahatsız olanlar var. Acaba Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Parlamenter demokrasi ile mi idare etmişti Türkiye'yi.

''Türkiye, dünyanın 20 ülke arasında yer alıyor''

- Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir. Ekonomimizi 2013-2018 arasında yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Türkiye, dünyanın 20 ülke arasında yer alıyor. Döviz rezervlerini yeniden 105 milyar dolar seviyesine yükselttik. Dünyada en çok turist çeken altıncı ülke olduk.

''IMF'den ülkeyi biz kurtardık''

- Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış, güya ekonomiden de anlıyormuş. IMF'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar Türkiye veriyor, almaktan vazgeçtiler.

''Görevden aldık çünkü laf dinelemedi''

- Faizi düşürmekten başka çare yok. Bunu düşürdükçe enflasyon da düşer. Bakın şimdi sistem değişince Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi de aldık. Önceki görevden aldık çünkü laf dinelemedi. Araç ve konuk kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da Ekim ayı itibariyle yeniden tek haneli rakamlara düşürdük.