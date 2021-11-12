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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

-Toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar değerinde seyrediyor. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız. Kara hava ve deniz yollarıyla birbirimize sımsıkı şekilde bağlanamazsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz.

-Malum Sayın Binali Yıldırımı aksakallılar konseyine atadık. Binali bey birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere katkılar sağlayacaktır. Bu görevde kendisine başarılar diliyorum. 

-Teşkilat olarak bu konularda ortak politikalar oluşturmalıyız. Dijital dönüşümün yol haritasını belirlemeliyiz. Terörün her türlüsüyle mücadeleye kararlıyız, bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız. PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız

-Paris İklim Antlaşması'nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık.

-İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz

-Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum.

-Doğal afetler konusunda Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz.

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