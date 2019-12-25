Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus'a yaptığı sürpriz ziyarette düzenlenen ortak basın toplantısında "Libya'da ateşkes bir an evvel sağlanmalı" dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada "Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu." dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Libya konusu önemli bir konu. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.

Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Tunus'u istikrarın unsuru olarak görüyoruz.

TİKA'nın Tunus'ta inşa edeceği hastane konusunda arkadaşlarımız mutabakatı sağladı. En kısa zamanda bunun protokolünü imzalamak suretiyle adımı atacağız."

Ziyarette Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan'ın programında ziyaret yoktu

Tunus ziyareti Erdoğan'ın programında gözükmüyordu. Güvenlik gerekçesiyle ziyaret gerçekleşene kadar açıklama yapılmadı.