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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat programında buluştuğu çiftçilerle buluştu

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarımın bittiğini, çiftçilerin perişan olduğunu söylüyorlar. Tarıma ve hayvancılığa en fazla destek bizim dönemimizde verildi. Çiftçilerimize geçtiğimiz yılda bugünün rakamlarıyla 470 milyar lira destek ödemesi yaptık.

"Sebze meyve üretiminde Avrupa'da 1. sıradayız"
Bu yıl için 25,8 milyar lira tanımlanan tarımsal destek bütçesini yükselttik. Bu rakamlar çok çok önemli. Sizlerin gayretli çalışması sayesinde sebze ve meyve üretiminde Avrupa'da 1. sıradayız. Son 20 yılda oluşturduğumuz altyapı sayesinde %140 olan bir ülke haline geldik. Topraklarımızın verimini artırmak için hükümetimiz döneminde su yatırımı yapmak üzere 980 tesisi hizmete aldık. Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj sayısını 2'ye katladık. Bu yatırımlar neticesinde 20 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 60 milyar lira ilave artış sağladık. Son 20 yılda yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığını artıran ülkeler arasında ise Avrupa'da 1. sırada dünyada 6. sıradayız.

"Milletimizi yanıltmaya çalışıyorlar"
İspat bu, laf olsun diye söylemiyoruz. Tabii bunlar bazılarının işine gelmiyor. Kuraklık, savaş, bölgesel krizleri bahane ederek milleti sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin en önemli gıda tedarikçisi olduğunu bildiği halde milletimizi yanıltmaya çalışmaya çalışıyorlar.
Son dönemde de ayçicek yağında bunu yaptılar. Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları bizi etkilemiştir. Ama bu sofrada değil ithalatta olacaktır. Ülkemizin savaşan iki tarafla da dengeli ilişkilerin bu bölgeden gelen tedariki kesmeyeceğini ümit ediyoruz. Sadece Tokat özelinde üreticilerimizde 20 bin ton yağlık ayçiçeği 30 bin ton mısır üretimi için sözleşme imzalandı. %75'i hibeli olarak dağıtılacaktır. Toplamda 12 milyon liralık üretim desteği sağlanacaktır. Üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir. Rusya-Ukrayna savaşı esnasında burada gerek Putin, gerekse Zelenski ile yaptığımız görüşmelerde bizim 50'ye yakın gemimiz bölgedeydi.

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