HABER /  POLİTİKA
ADV Joie ürünlerinde indirim
ADV 16 Şubat'a özel tüm telsiz ve kameralarda indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark açılış töreninde konuşuyor -Canlı Yayın

ADV Tüm oyuncak ve akülü arabalarda indirim fırsatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları,

Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler gibi dev eserler yanında bilimi destekleyen bu gibi eserler de kazandırdık. Bu merkezler birbirinden kıymetli girişimciler ve gençlerimize ev sahipliği yapıyor.

Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok proje burada ortaya çıktı. Aselsan, Roketsan, TAI gibi büyük şirketler burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM, Altay tankı, Anka İHA gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor. Teknopark yabancı şirketleri de cezbediyor. Bu kritik şirketlerinden yanınca yeni filizlenen şirketlerde buradan faydalanıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Gözetim radarında sevindiren gelişme! Gaziantep'e kuruldu test aşamasında
Erdoğan: Türkiye'nin Menderes ve Özal dönemi dışında teknoloji hedefi olmadı
Erdoğan'ın Keşmir ile ilgili sözleri ses getirdi! Hindistan'dan yönetiminden tepkili açıklama
Komandolar hazırlıklarını tamamladı Fetih Suresi eşliğinde sınıra indiler
AK Parti'den yeni darbe iddiaları için flaş açıklama 'gelecekleri varsa görecekleri var'
AK Parti'de İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili konuşulan seçenekler
ÖNCEKİ HABERLER
Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu
Alanyaspor'a kendi sahasında büyük şok Gençlerbirliği seriyi bozdu
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ucuz alış veriş tüyoları
Elif Yıldırım Gören kimdir kaç yaşında Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda
Trabzonspor ile Sivasspor kapışıyor ilk 11'ler belli oldu
2020 ara tatil kaç gün ne zaman başlıyor MEB takvimi
Yorumlar