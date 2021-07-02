Cumhurbaşkanı Erdoğan Tank Palet Fabrikası'nda Katar yalanlarına cevap veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tank Paleti Fabrikasında işçilere hitap ediyor. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun Katar iddiaları var.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası konuşma yapıyor:

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

*Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır.

*Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. İşletmeyi yürüten firma Türk firmasıdır.Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirk etin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir. Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir.

*Her kim bu fabrikanın satıldığını söylüyorsa yalan söylüyordur. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan. Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır.

*Daha yeni Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey. Bunu ispat et, hangi Katarlı öğrenciyi üniversitelere sınavsız aldık ispat et desek. Hukukta bir kaide var. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra sınav var.

*Burası her ne kadar palet fabrikasıysa da biz burada tankı da üreteceğiz. Bu donanım burada var.

*Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

*BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini inşallah gerçekleştirecektir

*İnşallah Altay tankımızı da 2023 başında orduya teslim edeceğiz.