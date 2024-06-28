Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye kardeş halkımız, ilişki kurulmaması için hiçbir sebep yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin soruya, “Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok.” yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme süreci olup olmayacağına yönelik soru yöneltildi.

Erdoğan bu soruya “Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz.” yanıtını verdi. Erdoğan şunları kaydetti:

Bahçeli ile görüşme

Bizim Cumhur İttifakı’nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey’le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Devlet Bey’le yaptığımız görüşmeler var. Ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi düşünmüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Devlet Bey’le ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almamız gerekir. Bunların değerlendirmesini yaptık. Her görüşmemizde 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz.

Suriye ile normalleşme süreci

Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye’nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk.

Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esed’le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur.