BIST 10.717
DOLAR 32,87
EURO 35,22
ALTIN 2.466,57
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye kardeş halkımız, ilişki kurulmaması için hiçbir sebep yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye kardeş halkımız, ilişki kurulmaması için hiçbir sebep yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin soruya, “Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok.” yanıtını verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme süreci olup olmayacağına yönelik soru yöneltildi.

Erdoğan bu soruya “Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz.” yanıtını verdi. Erdoğan şunları kaydetti:

Bahçeli ile görüşme

Bizim Cumhur İttifakı’nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey’le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Devlet Bey’le yaptığımız görüşmeler var. Ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi düşünmüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Devlet Bey’le ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almamız gerekir. Bunların değerlendirmesini yaptık. Her görüşmemizde 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz.

Suriye ile normalleşme süreci

Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye’nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk.

Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esed’le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarına adları Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarına adları Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek
Adana'da uzman çavuş dehşet saçtı! Öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi yaraladı, polislerle çatıştı
Adana'da uzman çavuş dehşet saçtı! Öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi yaraladı, polislerle çatıştı
19 fakülte, yüksekokul ve enstitüye kapama kararı
19 fakülte, yüksekokul ve enstitüye kapama kararı
EPDK duyurdu: Elektriğe yüzde 38 zam
EPDK duyurdu: Elektriğe yüzde 38 zam
Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Artık o saatlerde de ziyaret edilebilecek! Uygulama yarın başlıyor
Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Artık o saatlerde de ziyaret edilebilecek! Uygulama yarın başlıyor
TCMB’den TL ticari kredilerde sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyecek adım
TCMB’den TL ticari kredilerde sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyecek adım
57 kişiyi toplam 90 milyon lira dolandıran anne ve oğlu yakalandı
57 kişiyi toplam 90 milyon lira dolandıran anne ve oğlu yakalandı
Bakan Özhaseki tarih verdi! Deprem bölgesindeki konutlarda son durum!
Bakan Özhaseki tarih verdi! Deprem bölgesindeki konutlarda son durum!
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş taciz mesajlarını ifşa etti: Yeter ulan, yeter!
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş taciz mesajlarını ifşa etti: Yeter ulan, yeter!
Galatasaray ile PUMA arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı
Galatasaray ile PUMA arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı
LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı!
LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı!
Halil Umut Meler, EURO 2024'te İngiltere-Slovakya maçını yönetecek
Halil Umut Meler, EURO 2024'te İngiltere-Slovakya maçını yönetecek