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Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte, Temin ve Eğitim Merkezi açılışını gerçekleştirdi.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

* 2500 öğrenci kapasiteli 105 adet dershane, 500 öğretim kapasiteli 245 çalışma odası. 505 öğrenci kapasiteli yurt binası, 5'er adet voleybol ve basket sahaları ile 2 tenis kortu bulunmaktadır.

* Fakültemizin yanı sıra bugün 2 önemli merkezi daha hizmete alıyoruz. Toplumsal olaylara müdahale binası.. Merkez 4 bin 200 m2 kapalı alana sahiptir. Eğitim merkezi içerisinde dershaneler. Çok amaçlı eğitim salonları mevcuttur. Merkezde eğitim aktiviteleri, tatbikatlar, toplumsal olaylara müdahale gibi her türlü çalışmalar yapılacaktır.

* Toplam 5 bin metrekare kapalı alana sahip merkez 3 bölümden oluşmaktadır. Binanın bodrum katında bekleme, kantin gibi sosyal olanlar, zemin katında 12 adet mülakat odası, kamera odası, 1. ve 2. katlarında çalışma odaları, soru hazırlama odaları mevcuttur. İnşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.

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