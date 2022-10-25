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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesi ilk temel atma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katılıyor. İşte Erdoan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları: 

Ev sahipleri kiracılarına zulmetti

Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşları mağdur etti. Kirada fırsatçılar ev sahiplerine bakın dolaşma başladı. Ev sahipleri kiracılarına zulmetti. Yüksek kiralar uyguladı. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık.

Arsa sayısını 1 milyona çıkardık

2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı Sosyal Konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle en büyük kampanyayı planladık. 500 bin konut 250 bin arsa, 50 bin işyeri kampanyamız bu hazırlığın neticesidir. Arsa sayısını 1 milyona çıkardık.

Kısa sürede 81 ili tamamında yaygınlaştıracağız

Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyon, Diyarbakır, uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Tunceli, Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça temelleri kısa sürede de 81 il ve ilçelerimizin tamamında yaygınlaştıracağız.

Ne dediysek o

900 milyar liralık yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o.

Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı konut inşa ederek nasıl en kısa sürede konutlarına kavuşturduysak bu projeyi de hayata geçireceğiz. 

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