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Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma ve seyahat yasağına ilişkin kararları açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri korona virüsle mücadele olurken, Başkan Erdoğan birazdan açıklamalarda bulunacak.

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Sağlık Bakanlığı'nın yakından takip ettiği ve Bilim Kurulu öneriyleriyle ilerleme sağlanan Koronavirüs ile mücadele sürecinde bir önemli eşiğe daha gelindi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi olağan toplantısı Kovid-19 mücadelesi başta olmak üzere birçok sıcak gündem maddesi ile toplandı. Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısından sonra açıklama yapması bekleniyor

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