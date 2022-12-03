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Cumhurbaşkanı Erdoğan şoförlerle buluştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şoförlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şoförlerle buluştu

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi gerçekleşen buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şoförlerle buluştu

Buluşmaya katılan minibüs odaları başkanları ve çok sayıda şoför, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şoförlerle buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şoförlerle buluştu
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