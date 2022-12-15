Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetten çekilecek mi? Ekrem İmamoğlu kararı için bakın ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerini kastederek 'son kez yetki' istemesine açıklık getirdi. "Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var" hatırlatması yapan Erdoğan, "Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesi, asgari ücret, 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi ve EYT gibi birçok konuda gazetecilerin merak ettiklerini yanıtladı.

Siyasetten çekileceğim anlamına gelmez

Erdoğan, Samsun'da vatandaşlara hitap ederken 2023 seçimlerini kastederek 'son kez yetki' istemesiyle ilgili soruya "Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez" yanıtını verdi.

Ben bu partiden ayrılır mıyım!

"Siyaseti bırakmadığınız zaman neler yapacaksınız?" sorusuna da Erdoğan şu cevabı verdi: "AK Partiliyim. Ben bu partimden ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey AK Parti'yi söylüyor."

CHP taciz ve tecavüzlerle kaynıyor

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında iken evlendirdiği iddiaları sonrası CHP'nin tavrını eleştiren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu’nun bu konularda biraz insafı olsa, önce kendi partisinin içerisindeki tacizlere, tecavüzlere yolsuzluklara bir bakmasında fayda var. Şu anda kendi partisi kaynıyor, tacizlerle kaynıyor. Yani neredeyse Türkiye'de hiçbir il yok ki oradaki teşkilatında bu tür taciz, tecavüz olmasın" dedi.

Ekrem İmamoğlu şov yapıyor

Bazılarının şov yaptığını Ekrem İmamoğlu'nun Hiranur Vakfı'nı mühürletmesinin de şov olduğunu belirten Erdoğan, "Ama bakıyorsun bazıları şov yapıyorlar. Hatta kalkıyor belediye başkanı, işte bu vakfın uzantısı vakfa giderek, o vakfın kapatılması gibi şeylerle şov yapıyor. Öncelikle bir defa sen kendin ne yaptığının farkında mısın? Buna bir bak" dedi.

Başörtü için HDP'den destek gelirse şaşırmayın

Başörtü için Anayasa değişikliğinin Meclis'teki oylama sonucunun ne olacağı sorulan Erdoğan, "Doğrusu ben olumlu gelişmeler bekliyorum. Yani olay 336 imzayla gitti ama Meclis’te başta İYİ Parti olmak üzere buraya destekler gelecek diye düşünüyorum. Buna eğer HDP’den destek gelirse, buna da şaşmayın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dolayısıyla CHP’den de gelecektir. (...) Şu ana kadar arkadaşlarımızın yaptıkları görüşmelerde de olumlu istikamette beyanlar var. Temennim odur ki Meclis'te bu iş görüşme safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız. Ve buradan olumlu neticeyi de alırız." dedi.