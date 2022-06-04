Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi harekatın şifrelerini verdi! Hastanelerde randevu sıkıntıyla ilgili flaş sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerden randevu alamama sorunundan sınır ötesi yapılacak harekata kadar pek çok konuya değindi. Erdoğan, Suriye'ye sınır ötesi harekatın şifrelerini de "Güvenlik hattının eksikliklerini gidereceğiz" diye verdi.

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AK Parti Kızılcahamam kampında toplandı. 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafındın gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

-Partimizin kuruluşunun 21'inci hükümete gelişimizin 20'inci yılına geldiğimiz dönemde muhabeyi yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. İktidara gelirken milletimize 4 temel unsur üzerine yükselticeğimizi söylemiştik. Bunlar eğitim, adalet, sağlık ve emniyet temelleriydi.

MHRS'de hastanelerden randevu alamama krizi

-Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklar konusunda şikayetler gelmeye başladı. Salgının bitmesiyle bu sorunları gündemimize aldık, süratle çözümünü sağlayacak adımları atıyoruz.

Sınır ötesi harekatın şifrelerini bu sözlerle verdi

-Türk milleti için güçlü bir orduya sahip olmak tarih boyunca bir tercih değil bir mecburiyettir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

Yeni müjdelerle karşınızda olacağız

-Kentsel dönüşüm alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İnşallah yakında yeni müjdelerle karşınızda olacağız.

-Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ürettiği kur faiz enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyonu bulan milli gelirle farklı bir yerde olacaktık. Ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermeyeceğiz.

Son fert şehit olmadan tek karış toprağı kirletemeyeceksiniz

-Karşımıza çıkarılan aktörlerin aparat olduğunu biliyoruz asıl mücadeleyi gerçek sahiplerine veriyoruz. Bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Biz istiklal ve istikbal dedikçe ayağımıza çelmeleri artıranlara diyoruz ki bu milletin son ferdi de şehit olmadan aziz vatanın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz. Bu milleti esir alamayacaksınız. Türkiye'nin ekonomide geldiği yeri de böyle değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin potansiyeli kağıt üzerindekinin çok üzerinde.

Komünist parayı buluncaya, ateist uçak sallanıncaya kadar...

-Hani komünistin komünistliği parayı buluncaya, ateistin ateistliği uçak sallanıncaya kadar derler ya aparatları ve ağababalarıyla bunların havası da milletin önüne çıkıncaya kadardır. Biz kendi işimizi yapacağız.

-2023'te bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme sürecini başlattık. Yerli otomobilimizi inşallah yakında yollarda göreceğiz.

-Biz ülkemizi eserlerle donatmanının mücadelesini verirken siyasetin cilvesi diyebileceğimiz bazı kişiler ve konularla uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Türk siyasi tarihinin en ağır en eziyetli katlanması en zor cilvesi bizim dönemimize denk geldi. Bu cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur. Öyle bir karakter ki ciddiye alınacak tarafı yok. Çoğunlukla yok saymayı tercih ediyoruz. Yok saydıkça yalanın iftiranın zırvanın dozunu yükseltiyoruz. Ara ara bu zatı paçasından çekip aşağıya çekmek zorunda kalıyoruz. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalıyoruz. Güya sorularımıza cevap vermiş ve 10 soru sormuş. Bu zatın sinsiliği buram buram tütmektedir.

Birinci sorum olan tüm terör örgütlerine lanetleyip lanetlemeyeceği soruma tüm göndermeler birilerine gammazlayan el altından müdahaleye çağıran tuzaklarla bezelidir. İkinci sorum olan Türkiye'nin YPG ve PKK'ya harekatını destekleyip desteklemediği soruma yabancı postal gibi yapılan işlerle ilgisi olmayan bir iğrençliği karıştırarak kirli zihnindeki hezeyanları sergilemiştir. Üçüncü sorum olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında devlet politikalarının yanında olup olmadığı sorusuna cevabı karşımızdakileri sevindirecek bayağılıktadır. Dördüncü sorum olan Akdeniz ve Ege mücadelesinde kimin safında olduğu cevabı ülkesinin değil Rumların ve onların üzerimize salanların yanında yer aldığını tekrar göstermiştir. Beşinci sorum olan ekonomik küresel krize cevabı kendisi anlamadığı için Türkiye'nin başındaki en büyük felaketin kendisi olduğunu göstermiştir. Altıncı sorum olan yalanı ve iftirayı bir kenara bırakıp bırakmayacağına kendine yakışır biçimde aynı yalanları tekrarlayarak cevap vermiştir. Yedinci sorum olan siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak sorusuna inkarla cevap vermiştir. Sekizinci soruma asil değil sefil bir şahsiyet olarak cevap vermiştir. Dokuzuncu sorum olan partisindeki terör örgütü destekçisi, tacizciyi hırsızı istismarcıyı tasfiye edip etmeyeceğine tüm bu rezillikleri üstüne örtüp ortak olduğunu ikrar ederek cevap vermiştir. Onuncu sorum olan 2023'te cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı sorusuna sorumda zaten belli olan seçim tarihinin açıklanması bahanesiyle yüreksizliğini çapsızlığını göstererek cevap vermiştir. Seçim tarihi belli bizden yeni seçim tarihi bekliyor. Sen şimdiden 2023'e hazırlan. Sen kendin aday olup olmuyor musun bunu açıkla.