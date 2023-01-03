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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşini aradı: Sonuna kadar gideceğim Serdar Akinan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşini aradı: Sonuna kadar gideceğim Serdar Akinan duyurdu

Gazeteci Serdar Akinan, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da başından vurularak öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Ayşe Ateş'i aradığını söyledi. Akinan, Erdoğan'ın Ateş'e "Merak etme, bu cinayetin sonuna kadar gideceğim. Bunun arkasında her kim varsa hesap verecek" dediğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından eşi Ayşe Ateş'i aradığı ortaya çıktı.

Cadde TV isimli Youtube kanalında yayınlanan 'Haber Masası' programında Serdar Akinan "İlk kez açıklıyorum" diyerek 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'ta motosikletli kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın arka planını anlattı.

"Erdoğan, bizzat Ayşe ateş'i arıyor"

Serdar Akinan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateşi aradığını şu sözlerle açıkladı:

"Ankara'nın göbeğinde öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Twitter hesabından 1 Ocak günü bir yazı paylaşıldı. Ailesi adına eşi Ayşe Ateş adıyla. Ayşe ateş bu tweette 'Lütfen sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapmayın. Sinan Ateş hain bir suikaste kurban gitmiş ülkücü bir şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz budur.' Bu tweete bu kadın niye attı. İlk kez açıklıyorum Recep Tayyip Erdoğan, bizzat Ayşe Ateş'i arıyor. Diyor ki; merak etme, bu cinayetin sonuna kadar gideceğim. Bunun arkasında her kim varsa hesap verecek diyor.' Bu bence günün bombası. Neden bombası?

Biz üç dört gündür bunu konuşuyoruz. Bunun arkasında bir çete olduğundan bahsediyoruz. Derin bir çete ve bunun arkasında MHP ve Ülkü Ocakları bağlantılı bir yapı olduğundan bahsediyoruz. Dün akşam burada 10-10.30-11.00'e kadar ve orada MHP'nin çok ağır isimleri çok önemli isimleri, eski ülkücüler çok önemli açıklamalarda bulundu..."

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