Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'Neal ile buluştu! Fotoğraflar ilgi gördü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdogan ve O'Neal, basketbol toplarını imzaladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Basketbolun efsane isimleri arasından yer alan Shaquille O'Neal'i konuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü basketbolcuyla fotoğraflarını paylaştı.
Bir dönem LA Lakers'ta oynadığı dönemde dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen 2,16'lık dev basketbolcu Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir basketbol sahasına bir araya geldi.
Erdoğan ile O'Neal bir süre basketbol oynadıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
İkilinin samimi anları dikkat çekerken paylaşılan fotoğraflarda bir topu imzaladıkları anlar yer aldı.