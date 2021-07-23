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Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde ve kriz merkezinde inceleme yapacak.

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Rize ve Artvin'i kuvvetli yağışla birlikte sel vurdu. Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesi balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi’nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü.

Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı.

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