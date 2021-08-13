Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesi Bozkurt'ta konuşuyor! Afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'ta cuma namazı sonrası açıklama yapıyor. Kastamonu, Bartın Sinop'u afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bozkurt Yeni Camisi'nde kıldı. Cuma çıkışı halka hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimiz en çok etkilenen ilçelerimizden oldu. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef ölen kardeşlerimiz oldu Allah'tan rahmet diliyorum.

Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Bir felakettir gidiyor. Eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşadık. Karadeniz'in doğusunda yaşananları biliyorsunuz. Hamdolsun bu yangınları kontrol altına almayı başardık.

Askerimizin polisimizin bu operasyonda görev alan bütün kardeşlerimizin alnından öpüyorum. Gözlerimizi yaşarttı. Sepetin içinde o yeni doğan yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşarttı. Kadın erkek çocuk demeden helikopterle sepetin içinde kurtarılmaları gözlerimizi yaşarttı.

Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar diğer hastanelere nakledilmiştir. Öğrenci yurtları kullanılmak için hazır tutulmaktadır.

Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Evleri yıkılanları yenilerine kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Sel sebebiyle zararları olan vatandaşlarımızın zararını karşılayacağız. Hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz. Ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.

Kastamonu, Bartın Sinop'u afet bölgesi ilan ediyoruz. Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak diğer yerler gibi ilan ediyoruz.

Bütün bu afetler için ileri geri konuşanlar çıkıyor. Bir gramlık iş üretemeyenler konuşuyorlar. Onlar bakıyorsunuz hala Erdoğan'a ben nasıl vurayım da yara vereyim dertler bu. Yara veremezsiniz biz bu milletle beraberiz.