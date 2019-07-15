Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. Millet Camisi'ndeki programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile Ankara'daki 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.