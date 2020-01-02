HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir ve Güvenlik Sempozyumunda konuşuyor Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şehir ve Güvenlik adlı sempozyumunda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugün nüfusumuzun dörtte üçünden fazlası il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Güvenlik konusu artık çok daha önemlidir.
Şehir kavramının insanlık tarihinde önemli bir yeri var.

İnsanların güvenlik ve gıda için değil ibadet için yerleşik hayata geçtiğini gösteren Göbeklitepe bilinen şehir tarihini de 12 bin yıl öncesine götürmüştür.

Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama ne yazık ki bu anlayış bizim ülkemizde hakim olmaya başladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye için hayati oylama! Libya'ya asker kararı TBMM'den geçer mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika KDV ve faiz açıklaması
Plastik poşete zam mı geldi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Saadet Partisi Libya Tezkeresi için evet oyu kullacağını duyurdu
Ülke şokta! Düşen helikopterde Genelkurmay Başkanı öldü
Şenol Güneş: Barbar diyene ders var
ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları son 6 yılın zirvesinde altın neden yükseliyor işte sebebi
Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu
Adama Traore Real Madrid'e sıcak bakıyor
Sigara fiyatları 2020 listesi kaç para oldu yeni sigara zammı haberi
İBB’den ‘camilere destek kesildi’ iddialarına yanıt
Ehliyet almaya gitti evli olduğunu öğrendi
Yorumlar