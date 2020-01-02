Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir ve Güvenlik Sempozyumunda konuşuyor Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şehir ve Güvenlik adlı sempozyumunda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugün nüfusumuzun dörtte üçünden fazlası il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Güvenlik konusu artık çok daha önemlidir.

Şehir kavramının insanlık tarihinde önemli bir yeri var.

İnsanların güvenlik ve gıda için değil ibadet için yerleşik hayata geçtiğini gösteren Göbeklitepe bilinen şehir tarihini de 12 bin yıl öncesine götürmüştür.

Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama ne yazık ki bu anlayış bizim ülkemizde hakim olmaya başladı.