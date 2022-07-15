Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor:

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbimden tüm insanlığa hayırla, sağlıkla, huzurla nice bayramlar nasip etmesini diliyorum. Yakın tarihimizin bu en alçak hain girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Biz biliyoruz ki şehitler, sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşular. Bizi de onlarla beraber şeref yad etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, tanklarına silahlarına çıplak elleriyle karşı koyan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Evlatlarımızı kimse bizden koparmasın. Ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın.

6'lı masaya şehit tepkisi

Kardeşlerim toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da milletinden aldığı iman gücüyle, darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla akıbete uğratarak böyle bir destan yazmıştır. Yaklaşık 2 asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, darbeyle, vesayetle, terörle ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamd olsun bu defa yine başaramadılar. Kardeşlerim, imandır o cevherki ilahı ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Şimdi 6'lı masaları var dimi bunların? Bu 6 masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi var. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar'da Cudi'de bizim Mehmetimize saldıranlarla, onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber, el ele yürüyorlar. Devletimiz Cumhuriyetimizin 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi dosta düşmana bir kez daha ispatladık. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.

"Zafer inananlarındır" dedik ve oradan zaferle çıktı"

15 Temmuz öyle bir geceydi ki, evlerinden, mahallelerinden harekete geçenlerin tamamı şahadeti göze alarak yola çıkmıştır. Hani birisi de akşam saat 23'te Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti. "Haberim olsaydı ben de beklerdim" diye haber veriyor. Ve FETÖ'cülerin kontrolü altından oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Ve orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Saat 01:00'i birkaç dakika geçe. Kadın erkek genç yaşlı oradaydı. Sizin ferasetiniz Cumhur İttifakı olarak orada buluşmanız bunların çanına ot tıkadı. Ve ne oldu fazla sürmedi. Hemen kaçıp gittiler. "Zafer inananlarındır" dedik. Oradan zaferle çıktık. Bu Ankara'da da böyle oldu.

Şehitlerimizin hatıralarına baktığımızda tamamının aynı şuur, aynı irade, aynı kararlılıkta darbecilerin üzerine yürüdüklerini görüyoruz. Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Ama aynı anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. Bu buluşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Ankara'daki TBMM'nin dili olsa da üzerlerine bomba yağarken, milletin vekillerinin sizlerin emanetine nasıl sahip çıktığını, ölüme meydan okuduğunu anlatsa. Gölbaşı Özel Harekat Bahçesi'nin dili olsa da darbeciler tarafından alçakça bombalanan kahraman polislerin imanını anlatsa. Ülkemizin şehirlerindeki meydanların dili olsa da 27 gün süren demokrasi nöbetlerinde milletin iradesini anlatsa. Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere milletimizin bir daha esaret tehdidine maruz kalmaması için Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız.